30 декабря 2025 в 08:13

Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами

«Уральские авиалинии» опровергли сведения о самолете-призраке в Стамбуле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
«Уральские авиалинии» официально опровергли информацию о «самолете-призраке» со 150 россиянами, якобы застрявшем в аэропорту Стамбула. В своем Telegram-канале авиакомпания объявила, что рейс U6-774 Стамбул — Екатеринбург 29 декабря действительно был перенесен.

Комментарий авиакомпании о «несуществующем самолете». Информация, появившаяся в одном из популярных Telegram-каналов о «самолете-призраке», не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что самолет вылетел во вторник, 30 декабря, в 06:19 под тем же номером рейса. Причиной сдвига стала задержка прибытия воздушного судна в Стамбул из-за неблагоприятных погодных условий — полету мешал сильный ветер. Перевозчик заверил, что всем пассажирам были предоставлены необходимые услуги в соответствии с регламентом.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что около 150 российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за срыва рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажирам, ожидавшим вылета в Екатеринбург, заявили, что такого рейса якобы не существует.

