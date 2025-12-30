Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 06:45

«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе

SHOT: самолет со 150 россиянами застрял в Стамбуле из-за отсутствия рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около 150 российских туристов оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за срыва рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», сообщает Telegram-канал SHOT. Пассажирам, ожидавшим вылета в Екатеринбург, заявили, что такого рейса не существует.

Вылет борта, изначально запланированный на 29 декабря, переносили три раза. Когда пассажиры попытались выяснить причины очередной задержки, служба поддержки авиакомпании сообщила им, что рейса с такими данными нет в системе.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявила пассажирам, что рейса, которым они должны лететь, не существует. Полет до Екатеринбурга переносили уже три раза, — указано в сообщении.

На данный момент люди ожидают решения уже более девяти часов. По словам очевидцев, пассажирам, среди которых есть семьи с детьми, не предоставили ни воду, ни размещение в гостинице. Люди вынуждены спать на скамейках в аэропорту. Единственной помощью от авиакомпании стал одноразовый ваучер на питание. Ситуация остается неразрешенной, и дальнейшая судьба рейса пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в США из-за сильного снегопада отменили и задержали более 10 тыс. авиарейсов. Ситуация коснулась как внутренних перелетов, так и международных рейсов, вызвав массовые проблемы в авиасообщении.

