Что посмотреть в Иваново: достопримечательности и интересные места

Иваново редко оказывается в первых строках туристических маршрутов по России, и совершенно напрасно. Этот город — настоящая находка для тех, кто любит индустриальную эстетику, архитектуру авангарда, уютные прогулки и истории о сильных людях. Иваново было сердцем русского текстиля, а позже — одним из главных центров конструктивизма в архитектуре.

В новом материале NEWS.ru рассказываем, что самостоятельно посмотреть в Иваново — от знаковых достопримечательностей до современных мест, формирующих новое лицо города.

Топ-8 достопримечательностей Иваново, которые стоит посетить

Редакция NEWS.ru подготовила путеводитель по Иваново. Город компактен, удобен для пеших прогулок, и здесь действительно много интересного — от старинных фабрик до музеев, домов-кораблей и неочевидных скверов. Тур по городу можно уложить в 1–3 дня. За это время вы успеете прочувствовать дух города, прогуляться по старинным улочкам, познакомиться с его культурными особенностями и увидеть главные достопримечательности Иваново. Начнем прогулку!

На набережной Иваново Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проспект Ленина и Дом-корабль

Что нужно обязательно посмотреть в Иваново, если вы здесь впервые? Конечно, один из символов города, настоящий памятник конструктивизму. Начать прогулку стоит с проспекта Ленина — главной улицы Иваново, где как на ладони видна архитектурная трансформация XX века. Самый знаменитый объект на маршруте — Дом-корабль. Это памятник 1930-х годов, который и сегодня выглядит необычно: здание напоминает океанский лайнер с «палубами»-балконами и острым «носовым» фасадом. Здесь чувствуется дух времени — эпоха, когда архитекторы грезили о новом, коллективном, человеке. Дом до сих пор жилой, и это придает ему особую атмосферу — «легенда в обжитом виде». Эту достопримечательность Иваново приятно посетить утром, когда люди выходят из дома, чтобы побыстрее добраться до работы.

Адрес: проспект Ленина, 49.

Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина

Достопримечательность Иваново, которую стоит посетить любителям истории, — государственный историко-краеведческий музей. Это один из самых интересных региональных музеев России. Был основан в начале XX века промышленником и меценатом Дмитрием Бурылиным, который собирал редкости по всему миру. В экспозиции — древности, оружие, предметы быта, фарфор, коллекция тканей и редкие книги. Отдельного внимания заслуживает зал с фарфором и стеклом, а также выставка по истории текстильного производства. Само здание музея — архитектурная жемчужина, построенная в стиле модерн с элементами неоготики.

Адрес: улица Батурина, 6/40.

Что посмотреть в Иваново: Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ивановский художественный музей

Что посмотреть в Иваново любителям искусства? Мало кто знает, но именно здесь собрана неплохая коллекция русского авангарда. В экспозиции — Казимир Малевич, Петр Кончаловский и другие. Это делает музей настоящей Меккой для ценителей искусства. Кроме авангарда здесь представлены классическая живопись XIX века, иконопись, а также работы современных художников. Пространство уютное, с атмосферой старого доброго русского провинциального музея.

Адрес: улица Ленина, 33.

Музей ситца

Невозможно говорить о достопримечательностях Иваново и не упомянуть ситец. Этот текстиль сделал город знаменитым на всю страну. Музей хранит не просто образцы тканей, а историю моды, дизайна, быта и женского труда в России. Выставки охватывают широкий спектр тем: от старинных ручных ткацких станков до дизайнерских коллекций XX века. Есть редкие образцы дореволюционных тканей, необычный ситцевый глобус и даже костюмы моделей Советского Союза.

Адрес: улица Батурина, 11/42.

Улица Красной Армии

Если вы ищете, что посмотреть в Иваново самостоятельно, прогуляйтесь по улице Красной Армии. Это одна из самых красивых улиц старого Иваново. Здесь сохранилось множество усадеб купцов и торговых лавок. Внимания заслуживают барельеф на углу улицы и проспекта Ленина, здание Ивановской государственной филармонии и бывший дом Г. И. Каурова. Прогулка по улице словно переносит в дореволюционную Россию, где богатство выражалось не в показной роскоши, а в тонком вкусе и уважении к ремеслу.

Адрес: улица Красной Армии.

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Собор построен в начале XX века. Красный кирпич гармонирует с черными куполами и необычной формой здания. Сейчас здесь можно послушать церковное пение, увидеть красивейший иконостас и отдохнуть от суеты города в тени лип. Ищите достопримечательность Иваново, которой хочется завершить прогулку? Отправляйтесь сюда.

Адрес: улица Лежневская, 118а.

Что посмотреть в Иваново: собор Владимирской иконы Божией Матери Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шудровская палатка

Если вы ищете, что посмотреть в Иваново самостоятельно, посетите Шудровскую палатку, очаровательное одноэтажное здание. Считается, что это самое старое кирпичное здание в городе. Памятник XVII века за свою жизнь был и жилым помещением, и небольшой фабрикой, и складским помещением. Это миниатюрное кирпичное здание с узкими окнами и мощными стенами напоминает о древности Иваново, его промыслах и непростой судьбе.

Адрес: улица 10 Августа, 36а.

Площадь Пушкина

Ищете достопримечательность Иваново, которую будет интересно посетить с ребенком? Прогуляйтесь по площади Пушкина. В этой туристической точке собираются семьи, студенты, дети и уличные музыканты. Приходите сюда вечером, когда загорается подсветка!

Адрес: площадь Пушкина.

Современные достопримечательности в Иваново, которые стоит посетить

Иваново — город, где индустриальное прошлое встречается с современными арт-пространствами и необычной архитектурой. Если вы ищете не только историю, но и новое лицо города, обратите внимание на эти современные достопримечательности в Иваново.

Дом-подкова. Это одна из самых ярких архитектурных жемчужин Иванова и всей России. Дом-подкова — выдающийся памятник советского конструктивизма 1930-х годов. Построенный в виде подковы, этот жилой дом стал символом нового подхода к архитектуре: рациональность, геометрия, символика. Свое название достопримечательность Иваново получила из-за характерной формы в плане: здание словно охватывает небольшой внутренний двор, а его изогнутый фасад отлично читается на аэрофотоснимках. Особенно красиво здание смотрится на закате, когда тени подчеркивают его плавную геометрию. Ивановский областной драматический театр. Основан в 1933 году. Театр стал одной из главных площадок региона для драматических постановок. Даже если вы не театрал, обязательно загляните сюда хотя бы на экскурсию или вечерний показ: здание красиво и снаружи, и внутри. Дом Адольфа Яковлевича Дюрингера. Это один из самых впечатляющих особняков дореволюционного Иваново-Вознесенска. Особняк был построен в ХХ веке. По легенде, под зданием проложен секретный ход, ведущий к соседнему особняку. Считается, что проход был создан для тайных встреч Дюрингера с хозяйкой рядом стоящего дома.

Что посмотреть в Иваново: Дом Адольфа Дюрингера Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Промышленный рай в чемодане»: что привезти из Иваново на память или в подарок

Иваново — не просто город невест, а столица русского текстиля, город с богатой историей, творческими людьми и ярким архитектурным лицом. И все это можно увезти с собой — пусть и в символической форме. В этом разделе собрали лучшие идеи подарков и сувениров из Иваново, которые сохранят тепло поездки и удивят близких.

Ситец, штапель, лен и бязь — настоящая гордость города. В Иваново до сих пор работают текстильные фабрики, где выпускают ткани с оригинальными узорами — от традиционной деревенской росписи до современных принтов. Рекомендуем привезти домой отрезы тканей в крафтовой упаковке, стильные сумки-шоперы и косметички из ивановской бязи или готовый текстиль для дома — подушки, скатерти, салфетки, полотенца с уникальной локальной росписью. Одежда. Современные бренды вдохновляются историей города и создают одежду с локальной идентичностью. Обратите внимание на футболки и свитшоты с принтами в стиле конструктивизма и советского модерна, а также текстильные броши и аксессуары ручной работы. Арт-сувениры. Иваново — один из немногих городов России, где можно купить настоящие сувениры в духе авангарда. А еще — массу милых и необычных вещей, связанных с текстильной темой, фабриками и историей города. Можно привезти домой значки, постеры и открытки с Домом-кораблем и Шудровской палаткой, а также магниты и фигурки в виде девушки-ткачихи. Сладости и напитки. Хотя Иваново и не гастрономическая столица, сладкие и натуральные сувениры здесь тоже можно найти. Особенно интересны продукты с местных фермерских рынков и пасек. Точно стоит попробовать варенье из черемухи, крыжовника и облепихи, фермерский липовый или гречишный мед, мармелад ручной работы, травяной чай. Игрушки. Увезите с собой памятную плюшевую куклу в образе текстильщицы, рабочего или в платье с региональным узором.

Ранее мы рассказывали о советских гаджетах, о которых мечатала каждая хозяйка СССР.