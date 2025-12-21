Новый год-2026
21 декабря 2025 в 16:50

Названы самые нежеланные подарки на Новый год

РИА Новости: безделушки оказались самыми нежеланными подарками на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство жителей России причислило магнитики и символические безделушки к самым нежеланным подаркам на Новый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Золотого Яблока». Кроме того, в список попали эзотерические атрибуты и так называемые пылесборники. Опрос проводился в ноябре, участие в нем приняли почти 3 тыс. человек.

У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга — новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки, — говорится в материале.

По мнению 70% опрошенных, идеальный подарок — это карты магазинов. В таком случае получатель сам может выбрать презент. Кроме того, большинство россиян отметили, что были бы рады получить косметику или парфюмерию.

Ранее заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко рассказал, что стоимость подарка педагогу на новогодние праздники законодательно ограничена. По его словам, превышение лимита в 3 тыс. рублей может быть расценено как взятка.

