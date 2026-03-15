Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 19:33

Не луковая шелуха и не красители: как покрасить пасхальные яйца каркаде с «космическим» эффектом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед Пасхой многие ищут красивый и безопасный способ покрасить яйца без искусственных красителей. Один из самых необычных вариантов — использовать чай каркаде. Он придает скорлупе удивительные оттенки от нежно-розового до глубокого фиолетового и создает эффектный «космический» рисунок.

Ингредиенты:

  • чай каркаде — 80 г;
  • кипяток — 2 л;
  • куриные яйца — 8–10 шт.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • бумажные полотенца — для просушки.

Приготовление

Сначала в кастрюлю насыпают каркаде и заливают его кипятком. Настой оставляют на 30–40 минут, чтобы он стал насыщенным, затем процеживают через сито или марлю. Пока чай настаивается, яйца отваривают вкрутую: кладут их в холодную воду, доводят до кипения и варят около 10 минут. В воду добавляют ложку соли — так скорлупа реже трескается.

Горячие яйца аккуратно перекладывают в настой каркаде и накрывают крышкой. Для красивого цвета их оставляют в жидкости минимум на 1–3 часа. Чем дольше яйца находятся в растворе, тем насыщеннее получается оттенок.

После окрашивания яйца достают, выкладывают на бумажные полотенца и дают им полностью высохнуть. Чтобы скорлупа красиво блестела, ее слегка протирают салфеткой с каплей растительного масла. Получаются необычные и очень эффектные пасхальные крашенки.

Ранее сообщалось, что обычная вареная свекла легко превращается в яркую и очень вкусную закуску, если добавить к ней правильную заправку.

Проверено редакцией
Пасха
яйца
советы
праздники
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят погибшего в зоне СВО сына Дацика
Байкерская взятка, кровавый трамвай и алкоголь-убийца: что дальше
В Иране назвали виновников агрессии США и Израиля
Бойцы ПВО спасли Москву от еще одного дрона ВСУ
Операция, отказ от «Сватов» и «6 кадров», СВО: как живет Федор Добронравов
Появилась информация о дате третьего раунда переговоров по Украине
Боец добровольческого отряда пострадал от налета дрона ВСУ на Белгородчину
Мужчина спалил автомобили полицейских и попался силовикам
Мошенники в постсоветской республике притворяются коммунальщиками
Шереметьево перевели на режим согласования
ВСУ продолжили атаковать Москву своими дронами
Умер актер из легендарного сериала «Следствие ведут знатоки»
В США рассказали, есть ли жертвы удара по консульству в Ираке
Морпех объяснил, почему газовики не сразу поверили в операцию «Поток»
Женщина подала в суд на босса за то, что тот ее звал «картошкой»
Порядка 73,2% жителей Казахстана переписали историю страны
Раскрыты потери Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном
Медведев оценил сериал «10 историй о любви и смерти» о жизни в Донбассе
Польша оказалась в шаге от выхода из Евросоюза
«В заложниках»: аналитик раскрыл хитрый замысел США в войне против Ирана
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.