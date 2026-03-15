Не луковая шелуха и не красители: как покрасить пасхальные яйца каркаде с «космическим» эффектом

Перед Пасхой многие ищут красивый и безопасный способ покрасить яйца без искусственных красителей. Один из самых необычных вариантов — использовать чай каркаде. Он придает скорлупе удивительные оттенки от нежно-розового до глубокого фиолетового и создает эффектный «космический» рисунок.

Ингредиенты:

чай каркаде — 80 г;

кипяток — 2 л;

куриные яйца — 8–10 шт.;

соль — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

бумажные полотенца — для просушки.

Приготовление

Сначала в кастрюлю насыпают каркаде и заливают его кипятком. Настой оставляют на 30–40 минут, чтобы он стал насыщенным, затем процеживают через сито или марлю. Пока чай настаивается, яйца отваривают вкрутую: кладут их в холодную воду, доводят до кипения и варят около 10 минут. В воду добавляют ложку соли — так скорлупа реже трескается.

Горячие яйца аккуратно перекладывают в настой каркаде и накрывают крышкой. Для красивого цвета их оставляют в жидкости минимум на 1–3 часа. Чем дольше яйца находятся в растворе, тем насыщеннее получается оттенок.

После окрашивания яйца достают, выкладывают на бумажные полотенца и дают им полностью высохнуть. Чтобы скорлупа красиво блестела, ее слегка протирают салфеткой с каплей растительного масла. Получаются необычные и очень эффектные пасхальные крашенки.

