Мешаю 4 ингредиента, сверху сухарики — и салат «Быстринка» готов: 5 минут, отличный вкус и простые продукты

Салат «Быстринка» — никакой сложной готовки и дорогих продуктов, а получается очень сытно, сочно и ярко по вкусу. Помидоры дают свежесть, копченая колбаса — насыщенность, сыр делает салат нежнее, а сухарики сверху добавляют тот самый аппетитный хруст.

Особенно нравится, что готовится он буквально за несколько минут. Часто делаю его, когда нужно быстро собрать что-то вкусное к ужину или неожиданно пришли гости. Главное — добавлять сухарики перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Ингредиенты: помидоры — 3 шт., яйца — 3 шт., полукопченая колбаса — 100 г, твердый сыр — 100 г, чеснок — 2 зубчика, укроп — несколько веточек, майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, сухарики — 1 небольшая пачка.

Помидоры нарезаю кусочками, колбасу — тонкой соломкой. Яйца отвариваю и режу небольшими кубиками. Сыр натираю на крупной терке, укроп мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс.

Все смешиваю в большой миске, добавляю майонез, немного соли и перца. Перед подачей щедро посыпаю сухариками.

Ранее мы делились рецептом из банки фасоли и бекона. Шикарный суп за 15 минут.