07 мая 2026 в 20:24

В Финляндии умерла последняя женщина, рожденная во времена Российской империи

Старейшая женщина Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в 108 лет

Старейшая жительница Финляндии Виено Нурмилаукас умерла в возрасте 108 лет, сообщает газета Etelä-Saimaa. Нурмилаукас считалась последней гражданкой Финляндии, родившейся в период, когда страна входила в состав Российской империи.

Виено Нурмилаукас была последней финкой, родившейся во времена Российской империи, за пару месяцев до обретения Финляндией независимости, — отмечает газета.

Она появилась на свет 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском. Скончалась 12 апреля 2026 года в доме престарелых в Савитайпале, в селе, где прожила почти всю жизнь. Информацию о ее смерти подтвердил сын Юкка Нурмилаукас. После ее смерти старейшей жительницей Финляндии стала Эйла Хукканен из Коуволы, родившаяся 28 декабря 1917 года.

Ранее в Ярославской области умерла Клавдия Гадючкина, считавшаяся старейшей жительницей России. Точный возраст долгожительницы вызывал споры, однако она считалась рекордсменкой по продолжительности жизни. Власти региона ежегодно поздравляли Гадючкину с днем рождения 24 ноября, а в 2025 году отмечали ее 116-летие.

