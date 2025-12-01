День матери
Умерла старейшая жительница России

В Ярославской области умерла старейшая жительница России Клавдия Гадючкина

В Ярославской области 29 ноября 2025 года скончалась Клавдия Гадючкина, которая считалась старейшей женщиной в России, сообщил изданию «КП-Ярославль» ее внук. Точный возраст долгожительницы имеет разночтения, но она установила рекорд.

Власти Ярославской области традиционно поздравляли ее с днем рождения 24 ноября, отмечая в 2025 году ее 116-летие. Однако Европейская организация долгожителей придерживалась другой информации: по их данным, Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года. Если верна вторая дата, то Клавдия Михайловна ушла из жизни в возрасте 114 лет, не дожив всего нескольких дней до 115-летия.

Несмотря на разногласия в датах, в 2024 году она превзошла возраст предыдущей рекордсменки, став самым старым человеком, который когда-либо жил в России.

Ранее из жизни ушел самый пожилой житель Германии Карл Хайдле, он скончался в возрасте 110 лет. Бургомистр общин Бенедикт Паулович назвал покойного «примером благоразумия и уважения», отметив, что Хайдле был в хорошей физической форме до преклонного возраста: в 99 лет еще водил автомобиль и около 30 лет не обращался к врачам.

