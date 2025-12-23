Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный

Автомобиль сбил 85-летнюю женщину на Камчатке, когда та перебегала дорогу, информирует ГАИ по региону. По данным источника, пенсионерка выжила и попала в медучреждение. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пенсионерка побежала через дорогу на красный сигнал светофора. В конце перехода ее на полной скорости сбила машина. Состояние пострадавшей не раскрывается.
Ранее пятеро человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Москве. Авария произошла в понедельник, 22 декабря. По данным источника, «Газель» столкнулась с машиной медиков на пересечении улиц Лазо и Перовской.
В тот же день в Красногорске водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин. ДТП произошло в ночное время суток на территории ЖК «Ильинские луга». Очевидец рассказал, как при нем водителя обыскивали на наличие запрещенных веществ.