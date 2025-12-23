Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный На Камчатке машина сбила 85-летнюю женщину, побежавшую на красный свет

Автомобиль сбил 85-летнюю женщину на Камчатке, когда та перебегала дорогу, информирует ГАИ по региону. По данным источника, пенсионерка выжила и попала в медучреждение. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пенсионерка побежала через дорогу на красный сигнал светофора. В конце перехода ее на полной скорости сбила машина. Состояние пострадавшей не раскрывается.

