Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:29

Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный

На Камчатке машина сбила 85-летнюю женщину, побежавшую на красный свет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль сбил 85-летнюю женщину на Камчатке, когда та перебегала дорогу, информирует ГАИ по региону. По данным источника, пенсионерка выжила и попала в медучреждение. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пенсионерка побежала через дорогу на красный сигнал светофора. В конце перехода ее на полной скорости сбила машина. Состояние пострадавшей не раскрывается.

Ранее пятеро человек пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Москве. Авария произошла в понедельник, 22 декабря. По данным источника, «Газель» столкнулась с машиной медиков на пересечении улиц Лазо и Перовской.

В тот же день в Красногорске водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин. ДТП произошло в ночное время суток на территории ЖК «Ильинские луга». Очевидец рассказал, как при нем водителя обыскивали на наличие запрещенных веществ.

ДТП
аварии
пенсионерки
Камчатка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.