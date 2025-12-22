Водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин в Подмосковье

В Красногорске водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. ДТП произошло в ночное время суток на территории жилищного комплекса «Ильинские луга».

При мне обыскивали водителя BMW на запрещенные вещества. Видимо, это было минут через 10–20 после ДТП, — рассказал очевидец.

В результате аварии иномарка сильно повредилась. При этом, предварительно, никто не пострадал — в машине сработали подушки безопасности.

