Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 17:18

Водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Красногорске водитель иномарки протаранил восемь припаркованных машин, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. ДТП произошло в ночное время суток на территории жилищного комплекса «Ильинские луга».

При мне обыскивали водителя BMW на запрещенные вещества. Видимо, это было минут через 10–20 после ДТП, — рассказал очевидец.

В результате аварии иномарка сильно повредилась. При этом, предварительно, никто не пострадал — в машине сработали подушки безопасности.

Ранее на трассе А-107 в Московской области нетрезвый автомобилист наехал на сотрудника ДПС при попытке избежать проверки. Стражам порядка пришлось применить оружие.

До этого в Зеленограде водитель грузовика сбил пересекавшего дорогу на самокате 10-летнего мальчика. Инцидент произошел на пешеходном переходе, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

Подмосковье
аварии
ДТП
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявление после убийства генерала Сарварова
«Она полыхнет»: в СФ резко отреагировали на вариант США контроля над ЗАЭС
Идеальная тишина: как выбрать окна для молодой семьи
Рак легких, «Тайны следствия», просьба Жигунова: как живет Дмитрий Поднозов
Следствие просит суд арестовать известного иноагента
«Почему они до сих пор живы?»: Миронов призвал ответить на теракты Киева
Мягкая дисциплина: как одежда формирует привычки и рабочий настрой
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Эти деньги заработала на своем горбу»: продюсер о сочувствии к Долиной
Условка за нападение с топором: суд оставил Михаила Хубутия на свободе
«Мы не хотим ничего запрещать»: Буцкая о блокировке Roblox в России
Экс-министру торговли Подмосковья вынесли приговор за нападение с топором
В Госдуме раскрыли, ждать ли возвращения пива на стадионы к Новому году
«Разные ситуации»: в Госдуме оценили налог на бездетность
У звезды сериалов «Тайны следствия» обнаружили рак с метастазами в мозг
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
«Яндекс» ведет переговоры о продаже крупнейшего автомобильного портала
Сладков ответил на главный вопрос о мобилизации в 2026 году в рамках СВО
Работодатели пожаловались на массовую некомпетентность соискателей
Психиатр предупредил об опасности недобросовестных психологов
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.