В Зеленограде водитель грузовика сбил 10-летнего самокатчика

По предварительным данным, 10-летний мальчик, двигаясь на самокате по пешеходному переходу, был сбит водителем частного грузового автомобиля, осуществлявшим поворот с Центрального проспекта, не убедившись в безопасности маневра. Ребенок госпитализирован, — говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД по Москве, ДТП произошло около 18:35. На месте работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки также контролирует прокуратура Зеленоградского округа. На место выезжал заместитель прокурора округа Дмитрий Панов.

Ранее в Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика, шедшего по тротуару. Авария произошла днем 2 ноября рядом с домом № 17 по проезду Яблочкова. За рулем автомобиля «Лаксджин» был 34-летний мужчина. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.