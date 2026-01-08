Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 04:46

«Армия мечты»: Трамп предложил увеличить военный бюджет США

Трамп: на 2027 год военный бюджет США должен составлять $1,5 трлн

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военный бюджет Соединенных Штатов на 2027 год должен достигнуть $1,5 трлн, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он объяснил такое решение необходимостью обеспечить безопасность страны в «тревожные времена».

На благо нашей страны, особенно в эти крайне тревожные и опасные времена, военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн. Это позволит нам создать «армию мечты», на которую мы давно имеем право и которая, что еще важнее, обеспечит нам безопасность и защиту, независимо от противника, — написал Трамп.

Ранее Трамп распорядился о выходе США из 66 международных организаций, сообщили в пресс-службе Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, данное решение связано с тем, что это больше не служит американским интересам.

До этого стало известно, что Трамп обсуждает со своей командой возможность покупки Гренландии для последующего присоединения к Соединенным Штатам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, американский президент готов прибегнуть к любым вариантам получения острова, однако предпочтительным остается дипломатия.

Дональд Трамп
бюджеты
США
армии
