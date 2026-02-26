«Президент держит руку на пульсе»: Песков о ситуации с дефицитом бюджета

Российский лидер Владимир Путин держит руку на пульсе в вопросах дефицита бюджета и его финансирования, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства обсуждает проблему с Банком России и правительством, передает РИА Новости.

Президент держит руку на пульсе и обсуждает и с правительством, и с Центробанком эту тему, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме сообщил, что накануне, 24 февраля, проводил консультации с Путиным по вопросам финансирования дефицита бюджета. Глава правительства уточнил, что обсуждал с президентом возможные подходы к решению этой задачи.

Кроме того, глава РФ на совещании по экономическим вопросам заявил, что повышение эффективности экономики требует создания современных рабочих мест с достойной оплатой. Глава государства поручил правительству сосредоточиться на улучшении структуры занятости, подчеркнув значимость этой задачи для действующих работников, студентов и тех, кто еще выбирает свой профессиональный путь.