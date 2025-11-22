Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 15:08

Приставы взялись за «двойника» Пугачевой, задолжавшего огромную сумму

Приставы принудительно взыскивают с пародиста Пескова свыше 13,6 млн рублей

Александр Песков Александр Песков Фото: Global Look Press
Судебные приставы Черемушкинского суда Москвы принудительно взыскивают с пародиста Александра Пескова около 13,7 млн рублей задолженности, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Так, в январе 2023 года суд постановил взыскать с артиста долг по займу, однако представитель Пескова заявил, что деньги ему не передавались.

Пародист подал апелляционную жалобу, но суд оставил решение в силе. Долг Песков так и не выплатил, поэтому в начале апреля 2024 года и в конце июня 2025 года по нему были выданы два исполнительных листа. Месяцем позже на артиста были возбуждены два исполнительных производства.

Ранее сообщалось, что Пескова, коронным номером которого стал образ Аллы Пугачевой, объявили в розыск. По информации источника, чтобы погасить долг, артист снизил стоимость новогодних выступлений почти в 12 раз. Прежде пародист получал за шоу до 5 млн рублей и на гонорары купил две квартиры в Москве.

До этого единственная дочь Александра Пескова Дария, не так давно сыгравшая свадьбу, призналась, что не стала приглашать отца, так как боялась его позиции. По словам женщины, артист мог не одобрить ее выбор. Встреча Дарии и ее будущего супруга произошла благодаря работе — у Георгия был проект, куда он пригласил группу «Непоседы».

