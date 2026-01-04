Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 16:28

Фигуранта дела «Военторга» Тетруашвили выпустили из СИЗО

Бизнесмен и фигурант дела «Военторга» Тетруашвили переведен под домашний арест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд Москвы изменил меру пресечения для предпринимателя Сергея Тетруашвили, проходящего по громкому делу о коррупции в «Военторге», и отправил его под домашний арест, сообщили ТАСС в суде. Решение принято в рамках расследования хищений при выполнении государственных контрактов, где главным фигурантом является глава компании Владимир Павлов.

Ходатайство о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Тетруашвили С. С. вступило в законную силу, — сообщается в официальном постановлении суда.

По версии следствия, Тетруашвили был задействован в схеме по завышению стоимости поставляемых товаров для нужд военного ведомства. Общий ущерб бюджету в рамках данного уголовного дела оценивается в 400 млн рублей. Следствие полагает, что фабрика «Русь» вместе с другими участниками аферы вводила в заблуждение Минобороны и продавала ведомству товары по завышенным ценам.

Ранее бывший топ-менеджер фабрики «Русь» Дмитрий Громов заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы. Мужчина был арестован осенью прошлого года.

