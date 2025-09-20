«Интервидение-2025»
Обвиняемый по делу «Военторга» заключил контракт с Минобороны РФ

Обвиняемый по делу «Военторга» Громов заключил контракт с МО и пойдет служить

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Фигурант дела о хищениях в «Военторге» бывший топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрий Громов заключил контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы, говорится в материалах судебного дела. Мужчина был арестован осенью прошлого года по статье о мошенничестве, передает РИА Новости.

Следствие полагает, что фабрика «Русь» вместе с другими участниками аферы вводили в заблуждение Минобороны и продавали ведомству товары по завышенным ценам. Также по делу были взяты под стражу глава «Военторга» Владимир Павлов и гендиректора ООО «Сандор» Дмитрий Комлев.

Ранее Министерство обороны России направило в Арбитражный суд Москвы два новых иска к АО «Военторг» на общую сумму свыше 134 тыс. рублей. Компания вновь стала ответчиком по финансовым претензиям военного ведомства. Иски были поданы 26 и 28 мая 2025 года.

До этого глава АО «Военторг» Владимир Павлов не признал вину по делу о хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Адвокат Павлова заявил, что постановление суда не подкреплено достаточными доказательствами.

