11 сентября 2025 в 17:30

«Военторг» ответил на сообщения о массовом закрытии магазинов

В «Военторге» опровергли сообщения о закрытии магазинов в России

Магазины бренда «Армия России» не планируют закрывать по всей стране, заявил в беседе с ТАСС заместитель генерального директора компании «Военторг» Аслан Рзаев. Он опроверг появившиеся слухи и заверил, что сеть продолжает развиваться несмотря на изменения и закрытия отдельных точек.

У нас 600 магазинов, если в каком-то регионе они становятся убыточными, по экономическим соображениям мы их закрываем, но вместо них открываем новые. В настоящий момент мы, наоборот, по проекту развития открываем 16 магазинов, — сказал Аслан Рзаев.

Ранее Министерство обороны России направило в Арбитражный суд Москвы два новых иска к АО «Военторг» на общую сумму свыше 134 тыс. рублей. Компания вновь стала ответчиком по финансовым претензиям военного ведомства. Иски были поданы 26 и 28 мая 2025 года.

До этого глава АО «Военторг» Владимир Павлов не признал вину по делу о хищении 400 млн рублей при выполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Адвокат Павлова заявил, что постановление суда не подкреплено достаточными доказательствами.

