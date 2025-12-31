Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 11:45

Автобус с 40 российскими туристами попал в аварию в Таиланде

В Таиланде 40 россиян попали в аварию по пути на новогоднюю экскурсию

Скорая помощь Таиланда
В Таиланде 40 российских туристов попали в ДТП, направляясь ранним утром 31 декабря на новогоднюю экскурсию к реке Квай, сообщает Telegram-канал Baza. Их автобус врезался в машину в районе Канчанабури, после чего спящих пассажиров выбросило из кресел.

Пострадавших экстренно доставили в больницы. Часть туристов отделалась легким испугом и отправилась к месту назначения уже на другом транспорте.

Ранее массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на федеральной трассе М-1 «Беларусь» в Смоленской области. В результате ДТП пострадали три человека, все они были госпитализированы.

До этого в УМВД России по Приморскому краю сообщили, что во Владивостоке произошло крупное ДТП, в котором участвовало 13 автомобилей. Никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал неисправный автомобиль Honda Stream, которым управляла 46-летняя женщина.

В Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб. В автобусе находились 18 детей, четверо из которых были госпитализированы.

