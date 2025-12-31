Автобус с 40 российскими туристами попал в аварию в Таиланде

В Таиланде 40 российских туристов попали в ДТП, направляясь ранним утром 31 декабря на новогоднюю экскурсию к реке Квай, сообщает Telegram-канал Baza. Их автобус врезался в машину в районе Канчанабури, после чего спящих пассажиров выбросило из кресел.

Пострадавших экстренно доставили в больницы. Часть туристов отделалась легким испугом и отправилась к месту назначения уже на другом транспорте.

