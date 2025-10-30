Во Владивостоке произошло массовое ДТП Во Владивостоке произошла авария с участием 13 машин

Во Владивостоке произошло крупное ДТП, в котором участвовало 13 автомобилей, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. В результате никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.

Согласно предварительным данным, причиной аварии стал неисправный автомобиль Honda Stream, которым управляла 46-летняя женщина. Она двигалась по улице Уборевича в направлении Алеутской и утратила контроль над машиной из-за неисправности в системе управления педалью газа. Автомобиль пересек перекресток улиц Прапорщика Комарова и Океанского проспекта, где произошло столкновение с другими транспортными средствами.

Стаж вождения у владелицы Honda составляет 15 лет. В течение 2023 года она дважды нарушила правила дорожного движения и была привлечена к ответственности.

Ранее в Симферополе длинномерная фура упала с моста на железнодорожные пути возле вокзала. По предварительным данным, один человек пострадал — это водитель грузовика, попавшего в аварию.

До этого в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которого один человек погиб. В автобусе находились 18 детей, четверо из которых были госпитализированы.