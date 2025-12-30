Мощный пожар полыхает в Одессе

Крупный пожар начался в Одессе после взрыва, передает украинское издание «Страна.ua». Причины пожара и точное назначение объекта, объятого пламенем, к настоящему моменту неизвестно. Власти Одессы также пока не комментировали произошедшее.

Немногим ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что портовая инфраструктура Одессы и Ильичевска попала под удар беспилотников, что привело к сильному пожару на промышленных объектах. Несмотря на попытки украинской ПВО отразить налет, дроны достигли целей: зафиксированы попадания по промышленным зонам, топливным резервуарам и одному из судов, находившихся в акватории. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили беспилотник, который летел на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин не уточнил, в каком именно районе сбили БПЛА. До этого российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских БПЛА: 20 из них были сбиты над территорией Брянской области, два — над Краснодарским краем.