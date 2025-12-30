Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 17:52

Пожар в порту Одессы после атаки «Гераней» попал на камеры

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Российские вооруженные силы нанесли серию мощных ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Ильичевска, кадрами пожара позже поделился Telegram-канала SHOT. Птака осуществлялась с применением беспилотников «Герань-2». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Несмотря на попытки украинской ПВО отразить налет, дроны достигли целей: зафиксированы попадания по промышленным зонам, топливным резервуарам и одному из судов, находившихся в акватории.

В Ильичевске удар также привел к критическим повреждениям портовых мощностей. На обоих объектах вспыхнули сильные пожары. На текущий момент работа портов в Одессе и Ильичевске полностью парализована, что фактически блокирует использование этой логистической цепочки.

Очевидцы сообщают о густом дыме над портами, который виден за несколько километров от эпицентра взрывов. Восстановление объектов, по оценкам экспертов, потребует значительного времени, учитывая специфику поврежденного оборудования и масштаб возгораний.

Ранее на совете обороны Черниговской области принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.
Одесса
порты
пожары
БПЛА
