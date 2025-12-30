Зеленский сделал заявление насчет американских войск на Украине Зеленский заявил о переговорах с Трампом по размещению американских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона обсуждает с лидером США Дональдом Трампом возможность размещения американских войск на территории страны, сообщает «Страна.ua». При этом он признал, что окончательное решение по данному вопросу принимает Вашингтон, который до этого не выражал желания направлять свои силы в зону конфликта.

Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями «коалиции желающих». Мы бы хотели этого, — сказал он.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог подчеркнул, что Вашингтон не будет направлять военнослужащих на Украину. По его словам, США могут усилить давление на Кремль путем борьбы с так называемым теневым флотом и в экономической сфере.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что страна не планирует направлять войска. По его словам, позиция главы Белого дома Дональда Трампа по этому вопросу является крайне ясной. Вашингтон намерен участвовать в обеспечении безопасности Киева и добиваться урегулирования дипломатическими методами.