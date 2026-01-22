На Украине истек срок внесения залога за Тимошенко ТАСС: за Тимошенко не стали вносить залог

Назначенный судом срок по внесению залога по уголовному делу о подкупе депутатов против лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко истек в полночь по киевскому времени (совпадает с 01:00 по московскому времени), передает ТАСС. Его сумма составляла 33,3 млн гривен (около $760 тыс.; 58,915 млн рублей).

При этом еще 19 января Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог, поскольку ее счета заблокированы. Она уточнила, что срок внесения средств истекает 21 января, после чего ей могут изменить меру пресечения на арест.

До этого представитель МИД России Мария Захарова иронично заявила, что только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо президента Украины Владимира Зеленского за коррупционные преступления преследуют Тимошенко. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путаных фраз градоначальника во время публичных выступлений.

Ранее представители пророссийского подполья в Херсоне заявили, что преследование бывшего украинского премьера может расчистить путь к власти для экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По их мнению, Запад целенаправленно устраняет через украинские антикоррупционные органы возможных конкурентов для своего фаворита.