Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:40

Захарова раскрыла, кто может объяснить коррупционный иммунитет Зеленского

Захарова: лишь Кличко может объяснить, почему вместо Зеленского винят Тимошенко

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо президента Украины Владимира Зеленского за коррупционные преступления преследуют главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, иронично заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путанных фраз градоначальника во время публичных выступлений.

Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. При этом Тимошенко подтвердила, что до утра 14 января в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений.

Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий незаконную выгоду. Силовики пообещали обнародовать подробности расследования в ближайшее время.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
обвинения
Украина
Юлия Тимошенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История со стрельбой по лихачу на Porsche получила продолжение
Эксперт объяснила, смогут ли роботы-доставщики заменить курьеров
В Самарской области разгорелся скандал из-за плесени в школьной запеканки
«Снайперская точность»: раскрыто, почему Киев скрыл последствия «Орешника»
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.