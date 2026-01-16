Захарова раскрыла, кто может объяснить коррупционный иммунитет Зеленского Захарова: лишь Кличко может объяснить, почему вместо Зеленского винят Тимошенко

Только мэр Киева Виталий Кличко может объяснить, почему вместо президента Украины Владимира Зеленского за коррупционные преступления преследуют главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, иронично заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Так она намекнула на ряд неоднозначных и путанных фраз градоначальника во время публичных выступлений.

Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. При этом Тимошенко подтвердила, что до утра 14 января в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений.

Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий незаконную выгоду. Силовики пообещали обнародовать подробности расследования в ближайшее время.