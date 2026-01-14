Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 02:45

Украинские силовики проводят обыски в офисе партии Тимошенко

«Страна.ua»: антикоррупционные органы начали обыски в офисе партии «Батькивщина»

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
В офисе партии «Батькивщина» проходят обыски в рамках громкого антикоррупционного расследования, сообщила «Страна.ua». Правоохранители подозревают лидера фракции Юлию Тимошенко в организации подкупа парламентариев за нужное голосование.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), речь идет о «руководителе одной из депутатских фракций Верховной Рады», который предлагал незаконную выгоду депутатам из других фракций. Силовики пообещали обнародовать подробности расследования в ближайшее время.

Разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов <…> за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов, — сказано в публикации ведомства.

Хотя НАБУ официально не называет имен, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что фигурантом дела является Юлия Тимошенко. По его словам, речь шла о денежном вознаграждении за переход депутатов в ее фракцию, а переговоры были записаны и переданы в бюро.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Верховной раде у депутатов от партии «Слуга народа». Следственные действия ведутся в отношении Юрия Киселя и Юрия Корявченкова. Оба считаются друзьями президента Украины Владимира Зеленского.

Украина
НАБУ
Юлия Тимошенко
обыски
