Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес, пишет «Страна.ua». По данным источника, политика обвинили в подкупе депутатов. При этом Тимошенко подтвердила, что до утра в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений.

Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход, — подчеркнула политик.

Тимошенко уточнила, что силовики ничего не нашли, а лишь забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых «полностью отражена в официальной декларации». Политик сочла происходящее устранением ее как конкурента. Тимошенко проходит по статье, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В НАБУ полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду.