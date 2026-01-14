Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:05

Тимошенко отрицает обвинения в свой адрес

Тимошенко отрицает обвинения в подкупе депутатов Верховной рады Украины

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес, пишет «Страна.ua». По данным источника, политика обвинили в подкупе депутатов. При этом Тимошенко подтвердила, что до утра в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений.

Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход, — подчеркнула политик.

Тимошенко уточнила, что силовики ничего не нашли, а лишь забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых «полностью отражена в официальной декларации». Политик сочла происходящее устранением ее как конкурента. Тимошенко проходит по статье, которая предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В НАБУ полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду.

Юлия Тимошенко
Украина
обыски
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Женщине из Китая удалось забеременеть на седьмом десятке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.