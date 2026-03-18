18 марта 2026 в 16:10

Киркоров освободился от судебного скандала на 12 млн рублей

Таганский суд Москвы прекратил рассмотрения иска компании «Социум трейд» к исполнителю Филиппу Киркорову о взыскании 12 млн рублей, сообщило агентство ТАСС. Один из участников процесса уточнил, что истец отказался от своих требований.

Суд прекратил рассмотрение дела в связи с тем, что истцы отказались от своих требований к Киркорову, — уточнил собеседник агентства.

Известно, что АО «Социум трейд» указало в иске информацию о якобы оформлении кредита Киркоровым в 2020 году в Московском кредитном банке (МКБ). Позже с согласия исполнителя МКБ уступил требования АО «Социум трейд». После компания обратилась в суд с требованием взыскать деньги.

Ранее Киркоров посетил могилу отца Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище. Исполнитель помолился и возложил белые розы к месту захоронения. Его сопровождали дети — дочь Алла-Виктория и сын Мартин.

Также певец перед своим выступлением на «Live Арене» заявил, что не выпускал некоторое время новых хитов, потому что ему «было не до песен» и он был в состоянии публичного одиночества. Артист пояснил, что пауза в творчестве не была случайной — по его словам, «не до песен было» и стране тоже.

