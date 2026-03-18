Россиянин из детдома ценой жизни спас целый отряд на СВО

В Кемеровской области увековечили память 25-летнего разведчика Михаила Купова, который ценой своей жизни спал боевых товарищей в зоне спецоперации, пишет портал NGS42.RU. Его имя присвоили одной из школ города Белово.

Купов, воспитанник детдома, с 2024 года служил в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде и возглавлял разведгруппу. Весной прошлого года его отряд при выполнении задачи столкнулся в лесополосе с опорным пунктом ВСУ. Командир принял решение атаковать немедленно, бой завершился победой разведчиков и пленением пятерых противников.

На обратном пути группа попала под плотный обстрел. Купов закрыл собой сослуживца, приняв пулю, и обеспечил выход остальных в безопасную зону. Сам офицер от полученного ранения скончался. За мужество и героизм президент России Владимир Путин присвоил Купову звание Героя России посмертно. Он стал первым жителем Белова, удостоенным этой высокой награды.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что подвиг Сергея Ярашева, удостоенного звания Героя России указом президента Владимира Путина, будет отмечен наградой и на уровне региона. Боец в одиночку сумел удерживать занятый рубеж на протяжении 68 дней.

