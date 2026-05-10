«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ

Закрывший товарища от украинских БПЛА на СВО командир Михаил Купов стал Героем России, он получил смертельное ранение, рассказали десантники группировки войск «Север», участвовавшие в этой операции. По словам одного из них, которые приводит ТАСС, трое разведчиков под командованием Купова за несколько дней освободили две лесополосы в тылу ВСУ. Инцидент произошел в начале марта 2025 года.
А потом получил ранение. Фраза его сказана была в эфир, последние слова: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — отметил он.
Указом президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Купову было посмертно присвоено звание Героя России. Родные погибшего командира получили медаль «Золотая звезда» в январе.
Ранее сообщалось, что российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу. Как уточнил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, когда образовалась дыра, они выбрались через нее.