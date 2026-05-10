10 мая 2026 в 08:03

«Передайте привет супруге»: закрывший товарища от БПЛА боец стал Героем РФ

Закрывший бойца от БПЛА командир Купов стал Героем России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Закрывший товарища от украинских БПЛА на СВО командир Михаил Купов стал Героем России, он получил смертельное ранение, рассказали десантники группировки войск «Север», участвовавшие в этой операции. По словам одного из них, которые приводит ТАСС, трое разведчиков под командованием Купова за несколько дней освободили две лесополосы в тылу ВСУ. Инцидент произошел в начале марта 2025 года.

А потом получил ранение. Фраза его сказана была в эфир, последние слова: «Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — отметил он.

Указом президента РФ Владимира Путина от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Купову было посмертно присвоено звание Героя России. Родные погибшего командира получили медаль «Золотая звезда» в январе.

Ранее сообщалось, что российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу. Как уточнил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, когда образовалась дыра, они выбрались через нее.

Общество
Герои России
СВО
подвиги
