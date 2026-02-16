Тимошенко вернут часть арестованного имущества

На Украине частично отменили арест имущества лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Соответствующее решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины 16 февраля. Заседание суда транслировало украинское издание «Общественное».

Сняты ограничения с трех автомобилей (Toyota Land Cruiser, Audi A8 и ГАЗ), принадлежащих ее мужу, а также двух гаражей в Днепропетровске. Кроме того, разблокированы $6,3 тыс. (482 млн рублей) на ее счетах.

Ранее стало известно, что практически вся недвижимость Тимошенко оформлена на ее тетю и двоюродную племянницу. Из декларации также следует, что она заняла родной дочери $4 млн (312 млн рублей). Всего же Тимошенко и ее супруг задекларировали за 2024 год активы на сумму свыше $1,1 млн (84,8 млн рублей).

До этого Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

Тем временем Арбитражный суд Москвы взыскал более 5,5 млн рублей с посольства Украины в России по иску о задолженности за электроэнергию, следует из материалов дела. Решение также удовлетворяет требования энергетической компании «МОЭК» на сумму свыше 2 млн рублей, включая пени, штрафы и неустойки.