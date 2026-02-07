Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год Тимошенко задекларировала более $1 млн, три авто и два гаража за 2024 год

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее супруг Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год активы на сумму свыше $1,1 млн (84,8 млн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в их ежегодной финансовой декларации. Документ был опубликован 28 марта 2025 года.

Тимошенко отметила в графе денежных активов $459,5 тыс. (35,4 млн рублей) своих денег и $696,7 тыс. (53,7 млн рублей) денег мужа. Также в декларацию внесены сведения о принадлежащих Александру Тимошенко трех автомобилях, общая стоимость которых составляет $95,7 тыс. (7,4 млн рублей), и гараж площадью 18 квадратных метров в Днепропетровске.

При этом официальный доход самой Тимошенко за отчетный период составил $35,9 тыс. (2,8 млн рублей), ее мужа — $12,7 тыс (980 тыс. рублей). В пользовании семьи находятся еще два автомобиля Toyota Camry, оформленные на дочь и зятя.

Данные декларации частично расходятся с информацией из судебных документов по коррупционному делу. В перечне имущества Александра Тимошенко фигурируют уже два гаража площадью 18 и 44,2 квадратных метра, однако точное местонахождение второго в опубликованном решении суда не указано.

Ранее суд на Украине наложил арест на имущество Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов Верховной рады. Тем не менее средства на ее личном счете он блокировать не стал.