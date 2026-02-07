Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:57

Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год

Тимошенко задекларировала более $1 млн, три авто и два гаража за 2024 год

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и ее супруг Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год активы на сумму свыше $1,1 млн (84,8 млн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в их ежегодной финансовой декларации. Документ был опубликован 28 марта 2025 года.

Тимошенко отметила в графе денежных активов $459,5 тыс. (35,4 млн рублей) своих денег и $696,7 тыс. (53,7 млн рублей) денег мужа. Также в декларацию внесены сведения о принадлежащих Александру Тимошенко трех автомобилях, общая стоимость которых составляет $95,7 тыс. (7,4 млн рублей), и гараж площадью 18 квадратных метров в Днепропетровске.

При этом официальный доход самой Тимошенко за отчетный период составил $35,9 тыс. (2,8 млн рублей), ее мужа — $12,7 тыс (980 тыс. рублей). В пользовании семьи находятся еще два автомобиля Toyota Camry, оформленные на дочь и зятя.

Данные декларации частично расходятся с информацией из судебных документов по коррупционному делу. В перечне имущества Александра Тимошенко фигурируют уже два гаража площадью 18 и 44,2 квадратных метра, однако точное местонахождение второго в опубликованном решении суда не указано.

Ранее суд на Украине наложил арест на имущество Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов Верховной рады. Тем не менее средства на ее личном счете он блокировать не стал.

Юлия Тимошенко
Украина
Батькивщина
декларации
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили ракетами по мирным жителям в Белгороде
Потеря друзей, суды за сына, работа в стриптиз-клубе: как живет Прилучный
В Сети появились кадры общежития в Уфе после нападения мужчины
Раскрыт возраст устроившего поножовщину в уфимском общежитии
В Госдуме поделились впечатлениями после церемонии открытия Олимпиады
Рыбалка закончилась для жителей Сахалина страшной находкой на льду
«Всегда был за диалог»: Фицо объявил о важном шаге в отношении России
Свежий ветер и дубак до –18? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Появились кадры с места нападения на студентов в Уфе
Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло
Взрыв петарды в руках подростка обернулся уголовным делом
Взрыв петарды в руках подростка попал на видео
«Многого не могу найти»: Гребенщикова заявила о проблемах с наследством
Неизвестный с ножом ворвался в общежитие и порезал студентов
«Похороненный» украинский военный вернулся домой живым после обмена
В Госдуме нашли причину массового ухода школьников в колледжи
В деле о покушении на замначальника ГРУ появились первые подозреваемые
Пожар унес жизни двух человек в российском регионе
Под Киевом второй день полыхает склад кондитерской компании Порошенко
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.