Премьер, тюрьма, обыски НАБУ: как выглядит Юлия Тимошенко

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски в офисе партии «Батькивщина». Ее лидера Юлию Тимошенко заподозрили в коррупции и подкупе депутатов. Политик заявила, что у нее изъяли рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения. Она назвала эти действия политическим заказом и началом зачистки конкурентов перед выборами.

Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Перед окончанием школы она взяла фамилию матери — Телегина, а в 1979-м вышла замуж за Александра Тимошенко, чью фамилию носит до сих пор. Окончив экономический факультет с красным дипломом, она создала компанию в энергетическом секторе. Тимошенко получила прозвище Газовая Принцесса после того, как в 1995 году стала монополистом по реализации российского газа на Украине. К концу 1990-х она ушла в большую политику, стала депутатом Верховной рады и основала партию «Батькивщина».

Тимошенко дважды занимала пост премьер-министра (в 2005 и 2007–2010 годах). Она стала первой женщиной-премьером в истории Украины и СНГ. Политик была одним из лидеров «оранжевой революции» 2004–2005 годов и трижды баллотировалась в президенты.

При президенте Викторе Януковиче ее осудили на семь лет по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. После Евромайдана в 2014 году Верховная рада освободила Тимошенко, все уголовные дела против нее были закрыты.

