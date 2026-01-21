Суд на Украине наложил арест на имущество лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов Верховной рады, сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции. Тем не менее средства на ее личном счете он блокировать не стал.

Согласно данным ведомства, аресту подлежат гаражи, телефоны, а также три автомобиля, зарегистрированные на мужа политика. В то же время суд отказал в ходатайстве о блокировке средств на ее личном банковском счете, признав его единственным законным источником доходов для депутата.

Ранее Тимошенко связала уголовное дело против нее с попыткой властей «зачистить» политических соперников перед выборами на Украине. По ее словам, происходящее направлено на ее устранение из политического процесса.

До этого пророссийское подполье в Херсоне заявило, что преследование Тимошенко является частью стратегии Запада по расчистке политического поля для своего ставленника, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению источников, аналогичная участь может постигнуть и других потенциальных кандидатов, поскольку антикоррупционные институты на Украине могут быть использованы против любого политика.