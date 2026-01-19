Тимошенко не может внести за себя залог в 59,4 млн рублей

Тимошенко не может внести за себя залог в 59,4 млн рублей

Лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что не может внести за себя залог в 33 млн гривен (59,4 млн рублей), поскольку ее счета заблокированы, передает «Новини Live». Она уточнила, что срок внесения средств истекает 21 января, после чего ей могут изменить меру пресечения на арест.

Политик отметила, что счета заблокировали сразу после объявления суммы залога. Из-за этого она не может проводить никакие операции и переживает, что блокировку не снимут вовремя.

По словам Тимошенко, это похоже на попытку помешать ей выполнить решение суда. Она добавила, что, если деньги не удастся внести в срок, все будет зависеть от нового решения судей.

Ранее экс-премьер заявила, что файл с названием «касса», найденный на изъятом у нее компьютере, фиксировал только затраты на чай, кофе и печенье. Она подчеркнула, что все суммы в этом документе указаны в гривнах, а не в американской валюте, а сама техника принадлежит не ей лично, а ее приемной.

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская между тем назвала Тимошенко «вечным реквизитом украинской политики». По ее словам, еще во времена Майдана экс-премьера страны использовали для отвлечения внимания, что происходит и сейчас.