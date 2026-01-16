Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 14:27

«Это было на чай, печенье»: Тимошенко ответила на обвинения в коррупции

Тимошенко: найденные в изъятом компьютере расходы касались кофе, чая и печенья

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в суде, что файл с названием «касса», обнаруженный на ее изъятом компьютере, касался исключительно расходов на чай, кофе и печенье. По словам политика, все суммы в документе были указаны в гривнах, а не в долларах, а сама техника принадлежала не ей лично, а ее приемной. Трансляцию заседания суда вел телеканал ТСН.

При обыске также были найдены $40 тыс. (3,1 млн рублей), которые, как объяснила Тимошенко, являются компенсацией от США за политическое преследование при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче.

НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой, по его версии, Тимошенко обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама она отрицает, что это ее голос. В случае обвинительного приговора политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Тимошенко назвала правительство президента Украины Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования, и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».

