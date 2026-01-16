Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 13:16

Тимошенко назвала правительство Зеленского фашистским

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов назвала руководство президента Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования, и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора». Трансляцию заседания суда вел телеканал ТСН.

Я буду тут (на Украине. — NEWS.ru) до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима, — подчеркнула она.

НАБУ опубликовало аудиозапись, на которой, по его версии, Тимошенко обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама она отрицает, что это ее голос. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины требует назначить ей залог в размере $1,15 млн (90,3 млн рублей). В случае обвинительного приговора политику может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. По ее словам, Евросоюзу следует прекратить оказание помощи Украине. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних задач и улучшение положения граждан самой Польши.

