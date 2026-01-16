«Бездонная пропасть»: в Польше пришли в ярость из-за скандала с Тимошенко

Новые коррупционные обвинения против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник на своей странице в соцсети X. По ее словам, Евросоюзу следует прекратить оказание помощи Украине. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних задач и улучшение положения граждан самой Польши.

Коррупция на Украине — это бездонная пропасть. <...> Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов, — написала она.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отрицает все обвинения в свой адрес. Политика обвинили в подкупе депутатов. При этом Тимошенко подтвердила, что до утра 14 января в офисе ее партии проходили обыски, но без каких-либо разрешений.