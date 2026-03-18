18 марта 2026 в 13:04

Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Европой

Песков: Путин готов обсуждать с европейцами самые острые вопросы

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин сохраняет открытость к конструктивному диалогу и готов обсуждать самые сложные вопросы за столом переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости о том, поступали ли сигналы со стороны Европы относительно возобновления энергетического сотрудничества.

По словам представителя Кремля, никаких сигналов от европейских партнеров в последнее время не было. Вместе с тем он отметил, что европейцам еще не поздно проявить инициативу, учитывая последовательную позицию российского лидера.

Никогда не поздно. Вы знаете, что президент Путин открыт к конструктивному диалогу, открыт к обсуждению самых острых вопросов за столом переговоров, — подчеркнул Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что прогноз банка HSBC о росте цен на газ в Европе на 40% является разрушительным для промышленности и домохозяйств региона. Спецпредставитель президента РФ отметил, что текущие ожидания рынка все еще слишком оптимистичны и не учитывают реальный масштаб энергетических трудностей.

