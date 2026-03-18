Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов

Крупные издательства предложили бывшей жене принца Эндрю написать откровенные мемуары о монаршей чете. Какие последние новости королевской семьи известны сегодня, 18 марта, правда ли над ней нависла новая угроза разоблачения?

Какие секреты королевской семьи Британии могут всплыть наружу

Сара Фергюсон была замужем за Эндрю Маунтбеттен-Виндзором — младшим братом короля Великобритании Карла III. Эндрю лишился титула из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном, его выселили из особняка и арестовали.

По мнению королевского обозревателя Тома Сайкса, теперь Фергюсон ничто не мешает раскрыть любые дворцовые секреты: она не обременена официальным статусом и не имеет доступа к государственным средствам. При этом, уверен Сайкс, ей нужны деньги: зимой она провела почти месяц в швейцарской клинике, стоимость пребывания в которой достигает $17 тысяч за ночь (1,4 млн рублей).

Немаловажно и то, пишут источники, что Фергюсон хорошо знакома с издательским бизнесом: она написала более 60 книг за свою карьеру. The Daily Beast утверждает, что за подробную книгу о жизни с Эндрю Фергюсон могла бы получить крупную сумму.

Собеседники издания из придворного окружения сохраняют оптимизм и полагают, что разоблачительной книги не будет. Они утверждают, что Фергюсон не пойдет на конфликт из-за юридических рисков и нежелания навредить дочерям — принцессам Беатрис и Евгении.

С чего началась ссора принца Гарри и Меган с родственниками

Издание The Times опубликовало фрагменты книги королевского биографа Тома Бауэра, которая выйдет в конце марта 2026 года. В ней раскрываются подробности ссоры принца Гарри и Меган Маркл с родственниками.

Отношения Сассекских с родственниками начали обостряться летом 2018 года, почти сразу после свадебного путешествия Меган и Гарри. По версии Бауэра, Маркл поругалась с принцем Уильямом во время чаепития.

Также автор приводит мнение королевы Камиллы, которая якобы заявила подруге, что «Меган промыла Гарри мозги», оценивая ее влияние на принца. Представитель Гарри в ответ на публикации отрывков книги обвинил автора в распространении абсурдной конспирологии ради карьеры.

«Комментарии господина Бауэра уже давно перешли черту от критики к одержимости. <…> Он сделал карьеру, конструируя все более сложные теории о людях, которых он не знает и никогда не встречал», — заявил он.

Меган Маркл и принц Гарри

Как Гарри и Меган могут вернуть позиции при дворе

Издание RadarOnline со ссылкой на выдержки из книги Бауэра пишет, что Сассекские намерены использовать предстоящие Игры Непокоренных, чтобы вернуть утраченные позиции при дворе и восстановить репутацию. Автор утверждает, что супруги долго вынашивали идею возвращения, продиктованную необходимостью спасти свои финансы и имя.

Вышеупомянутое мероприятие организует принц Гарри, оно должно состояться в июле 2027 года в Бирмингеме. Бауэр считает, что это событие должно стать идеальной платформой для публичного примирения с королем Карлом III. Герцог Сассекский рассчитывает, что отец согласится торжественно открыть соревнования, и это создаст трогательный образ воссоединения семьи перед телекамерами всего мира.

«Сассекские стремились ни много ни мало к тому, чтобы король восстановил их в Лондоне в качестве доверенных членов королевской семьи. Инструментом их триумфального возвращения должны стать Игры Непокоренных», — говорится в книге.

Гарри и Меган предполагают поместить в центре внимания на церемонии открытия своих детей — шестилетнего Арчи и четырехлетнюю Лилибет. Маркл планирует впервые вывести наследников в свет именно в этот момент, чтобы окончательно завоевать симпатии публики и прессы.

