Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Камиллу на место

Во время службы по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве между Карлом III и королевой Камиллой случилась неловкость, пишут СМИ. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 17 марта?

Как Карл III поставил Камиллу на место

На службе присутствовали Карл III, Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также принцесса Анна. Это стало крупнейшим публичным появлением старших членов королевской семьи после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в прошлом месяце.

В Сеть попало видео, как раздраженный король Карл III касается руки Камиллы, напоминая ей, что служба вот-вот начнется. Королева в этот момент разговаривала с принцессой Анной, игнорируя мужа. После жеста короля она повернулась и быстро заняла свое место рядом с ним.

Пользователи Сети активно обсуждали этот момент. «Камилла и Анна так увлеклись разговором, что Карлу пришлось напомнить жене, что мероприятие начинается»; «В который раз королева ведет себя неподобающе. Вечно Карлу приходится краснеть из-за нее»; «Ловко Карл поставил жену на место», — написали поклонники королевской семьи.

На службу пришли около двух тысяч гостей. В программе были чтения, молитвы, музыка и танцевальные выступления. Среди участников были знаменитости, включая бывшую участницу Spice Girls Джери Холлиуэлл-Хорнер и звезду Strictly Come Dancing Оти Мабузе. В числе присутствующих был премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, а также религиозные лидеры и представители стран Содружества.

Королева Камилла Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

По некоторым данным, король после службы обсудил с лидерами стран Содружества вопрос о том, должен ли экс-принц Эндрю сохранить свое место в линии наследования престола после его ареста по подозрению в злоупотреблении служебным положением и на фоне новых публикаций документов, связанных с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Эндрю сейчас занимает восьмое место в линии престолонаследия. Его исключение потребовало бы принятия закона в Великобритании и согласия 14 государств Содружества, где король Карл III является главой государства.

Что Карл III решил предложить Гарри и Меган

Король Великобритании Карл III планирует сделать значимый жест в сторону принца Гарри и Меган Маркл, предложив им 30-комнатную резиденцию Роял-Лодж в Виндзоре, пишет газета The News.

«Это был бы настоящий жест примирения. Чарльз хочет единства. Предложение Гарри значительной недвижимости в Виндзоре послало бы мощный сигнал о том, что дверь по-прежнему открыта», — рассказал источник.

Собеседники также признают, что «ситуация выглядит не очень привлекательной» из-за прежних скандалов в королевской семье. При этом подчеркивается, что Карлу III важно сохранить прочную связь с родственниками.

«[По мнению короля,] речь идет о том, чтобы сохранить тесные связи с семьей — географически и эмоционально. Примут ли они это — уже другой вопрос», — уточнил инсайдер.

Кроме того, другой источник заявил, что поместье неразрывно связано с опальным братом короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. По его словам, переезд Гарри и Меган в старый дом Эндрю привязывает их к собственности, ставшей синонимом скандалов.

Принц Эндрю Фото: Picture by i-Images/Pool/Global Look Press

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 17 марта: ждем возвращения зимнего холода?

Наступление ВС России на Харьков 17 марта: войска хоронят под ФАБ, Купянск

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России