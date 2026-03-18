Глобальный финансовый кризис может стать причиной распада Евросоюза, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. Тем не менее, по его словам, в данный момент нет серьезных поводов, по которым страны — члены могут покинуть объединение.

Если говорить о реальном выходе стран из Евросоюза, пока это не просматривается. Для этого должны быть какие-то крайне серьезные потрясения. Это может быть глобальный финансовый кризис. Мы все видим, что проблемы в ЕС есть практически у всех стран — у крупных экономик прежде всего — огромный государственный долг и дефицит бюджета. Это касается и Франции, и Германии, и той же Польши. Да, они все сейчас крайне проблемные, но пока они держат удар, пока никто не рассыпался. Задача у всех — чтобы провалился не он, а сосед, — пояснил Солонников.

Он подчеркнул, что резкое увеличение стоимости нефти способно значительно ухудшить финансовое положение Европы. Однако, по словам политолога, ключевым вопросом является то, кто первым столкнется с проблемами: фондовый рынок США из-за переоцененности акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и IT, или что-то обрушится в Европе.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что Евросоюзу грозит распад из-за русофобской политики. По его мнению, большинство европейских граждан не желают участвовать в конфликте с Россией, который пытаются разжечь лидеры ЕС.