18 марта 2026 в 13:05

Названо возможное условие распада Евросоюза

Политолог Солонников: распад Евросоюза может начаться из-за финансового кризиса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Глобальный финансовый кризис может стать причиной распада Евросоюза, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. Тем не менее, по его словам, в данный момент нет серьезных поводов, по которым страны — члены могут покинуть объединение.

Если говорить о реальном выходе стран из Евросоюза, пока это не просматривается. Для этого должны быть какие-то крайне серьезные потрясения. Это может быть глобальный финансовый кризис. Мы все видим, что проблемы в ЕС есть практически у всех стран — у крупных экономик прежде всего — огромный государственный долг и дефицит бюджета. Это касается и Франции, и Германии, и той же Польши. Да, они все сейчас крайне проблемные, но пока они держат удар, пока никто не рассыпался. Задача у всех — чтобы провалился не он, а сосед, — пояснил Солонников.

Он подчеркнул, что резкое увеличение стоимости нефти способно значительно ухудшить финансовое положение Европы. Однако, по словам политолога, ключевым вопросом является то, кто первым столкнется с проблемами: фондовый рынок США из-за переоцененности акций компаний, связанных с искусственным интеллектом и IT, или что-то обрушится в Европе.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что Евросоюзу грозит распад из-за русофобской политики. По его мнению, большинство европейских граждан не желают участвовать в конфликте с Россией, который пытаются разжечь лидеры ЕС.

Евросоюз
Европа
кризисы
политологи
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся серьезные расходы США на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
На Западе раскрыли, как Зеленский опозорился из-за сюрприза Трампу
Налет на Краснодар, теракт в ДНР предотвратили: ВСУ атакуют РФ 18 марта
«Нет информации»: в ЕС зашли в тупик перед саммитом по кредиту Украине
Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки
Киркорова заметили у могилы отца в годовщину трагического ухода
Назван один из факторов гибели пациентов от энцефалита
Что известно об ударе возмездия за Лариджани по аэропорту Израиля
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
