Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией Третий онлайн-диалог депутатов России и ЕС анонсировали в Люксембурге

Третий раунд онлайн-переговоров между депутатами Госдумы и членами Европарламента состоится на следующей неделе, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер. Политик пояснил, что точная дата встречи и имена европейских участников не разглашаются, чтобы оградить их от возможного внешнего давления.

Третий диалог между примерно 10 евродепутатами и представителями Госдумы во главе с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким состоится на следующей неделе в онлайн-формате, — уточнил он.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что надежды Евросоюза на смену руководства в России совершенно неосуществимы. Политик считает, что ужесточение визового режима для граждан РФ направлено на провоцирование недовольства властями, причем политика Москвы в отношении Украины используется Брюсселем лишь как предлог для введения этих ограничений.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что любой представитель Евросоюза способен вести диалог с Москвой при условии искреннего стремления к компромиссу. Парламентарий подчеркнул, что антироссийский курс большинства европейских государств существенно затрудняет переговорный процесс, комментируя возможность назначения президента Финляндии Александра Стубба главным переговорщиком от ЕС.