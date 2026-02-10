Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил против переговоров с Россией. При этом президент страны Алар Карис призвал ЕС начать диалог с Москвой. Глава кабмина Латвии Эвика Силиня и ряд депутатов Европарламента также высказались за возобновление контактов с РФ. Почему в Европе стали осознавать неизбежность диалога, на каких принципах он должен строиться, и в чем заключаются интересы РФ — в материале NEWS.ru.

Почему власти Эстонии поспорили из-за России

В руководстве Эстонии возникли публичные разногласия по ключевому вопросу внешней политики. Глава государства Алар Карис выступил за возобновление прямых переговоров ЕС с Москвой, однако премьер страны Кристен Михал резко раскритиковал эту идею.

Поводом стало совместное заявление эстонского лидера и главы кабмина Латвии Эвики Силини, которые 4 февраля призвали Евросоюз назначить спецпосланника для диалога с Россией. Они отметили что ЕС немного опоздал в этом вопросе, уступив эту роль США. Однако на следующий день Михал на пресс-конференции подчеркнул, что прямые переговоры с РФ неуместны, добавив, что в этом случае работает только давление.

Ранее Карис высказал мнение, что для достижения мира Украине придется рассмотреть вопрос временного отказа от части территорий. Он при этом указал, что окончательное решение должно оставаться за украинской стороной.

Что заявили в Европарламенте о диалоге с РФ

Посетивший Россию в ноябре 2025 года евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер призвал руководство Евросоюза к немедленному возобновлению диалога с Москвой. Он обратился в соцсети X к главе дипломатии ЕС Кае Каллас, подчеркнув, что этот шаг направлен на поиск долгосрочного мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Парламентарий выразил убежденность, что Брюсселю необходимо пересмотреть свою стратегию и отказаться от планов военной интеграции с Киевом, поскольку Москва готова к конструктивным переговорам.

Кая Каллас Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Позднее Картайзер раскритиковал ЕС за намерение создать 100-тысячную европейскую армию, так как Брюссель игнорирует нейтралитет некоторых государств-членов. По его словам, Евросоюз, представляющий собой объединение суверенных государств, трансформируется в структуру, нацеленную на контроль над странами-участницами и их населением. Центральные органы ЕС, считает он, систематически лишают государства-члены их компетенций даже тогда, когда это противоречит основополагающим договорам Союза.

Почему в Европе стали осознавать неизбежность диалога с РФ

Прибалтийские государства не способны ничего осознать, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Они давно утратили субъектность и фактически являются обслугой английских финансовых спекулянтов.

«Другой вопрос — некоторые европейцы, ощущая пустоту в карманах, просто хотят денег. Они привыкли брать эти средства у нас и ждут, что русские снова будут им давать бесплатное или крайне дешевое сырье, — сказал парламентарий NEWS.ru. — Не стоит им приписывать глубокую рефлексию — они тупо хотят денег. Европа намерена существовать за счет развития своего военно‑промышленного комплекса. Понятно, что те, кто не допущен к этому столу, чехи, даже эстонцы, могут попискивать. Эстонцам и им подобным хочется денег прямо сейчас, но их мнение никого не интересует».

У европейцев идет «ломка», они не знают, что делать, добавил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. На Западе были уверены, что Россия потерпит стратегическое поражение, и долго ждали этого.

«Между тем РФ стоит, крепнет и наносит по Украине сильные удары — они это чувствуют. Наша экономика развивается, — отметил сенатор в беседе с NEWS.ru. — Рано или поздно они поймут, что без России им не обойтись. Особенно страны Прибалтики — их экономики исторически были завязаны на нашей. Мы отпустили их в 1991 году, хотя эти земли вошли в состав Российской империи при Петре I. То, что сейчас идут споры, хорошо, так как это признак раздрая. Я думаю, что рано или поздно здравый смысл восторжествует, и они встанут в очередь, чтобы начать переговоры с нашей страной».

ВСУ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На каких принципах должен строиться диалог между Европой и Россией

Европа должна прекратить санкционную агрессию против РФ и признать ее территориальную целостность, заявил Делягин. Брюссель также должен возместить весь ущерб (материальный и моральный), причиненный рестрикциями, воровством и заморозкой российских средств, а также поставками оружия тем, кто убивает граждан России.

«Как минимум нужно вернуть замороженные деньги и выплатить проценты, украденные с этих средств. Без этих шагов никакой диалог не должен начинаться, — подчеркнул депутат. — Для стимулирования переговоров следует отменить европейские права интеллектуальной собственности, которые мы до сих пор оплачиваем, и превратить Россию в центр промышленного и программного развития мирового масштаба. Но, к сожалению, для некоторых представителей российской бюрократии, а их слишком много, прибыль врагов важнее, чем кровь наших товарищей».

