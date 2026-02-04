Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 22:07

Две прибалтийских страны поменяли позицию в отношении России

Euronews: Эстония и Латвия призвали возобновить прямой диалог с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника, заявили политики Euronews. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.

Карис констатировал, что Европа «немного опоздала» с инициативой переговорного процесса, уступив эту роль США. Однако, по его мнению, ЕС как сторона, поддерживающая Украину, имеет право голоса. Силиня также заявила о необходимости европейского участия в дипломатическом урегулировании, но подчеркнула важность сохранения санкционного давления.

Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем <…>, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров], — сказал Карис.

Угроза аннексии Гренландии, возникшая из-за высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, показала Европе, что «волшебный зонтик исчез», пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico. Сложившаяся ситуация толкает западные страны к диалогу с Россией. По мнению аналитиков, на горизонте отчетливо виден потенциальный российско-европейский союз.

Эстония
Латвия
Россия
диалог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две прибалтийских страны поменяли позицию в отношении России
Родители пили и заставляли работать? Что известно о семье жертвы педофила
При атаке дронов ВСУ под Белгородом пострадали взрослые и дети
В МИД России раскрыли реакцию США на предложение Путина по ДСНВ
Британцы устроили протест у Букингемского дворца из-за файлов Эпштейна
Десятки дронов ВСУ сбиты над шестью регионами России
Крупнейший застройщик попросил о помощи
Три страны ЕС отказались отправлять на Украину миллиарды
«ФАС изучит»: в России проверят цены на хлеб
Латиноамериканская страна потребовала экстрадиции Мадуро из США
Транспортный коллапс из-за снега: что делать, если увольняют за опоздания
Смерть матери, тайный поклонник, мнение об СВО: как живет Анна Чиповская
Гладков и еще 76 белгородцев застряли в лифте во время блэкаута
«Либо так, либо ничего»: США сорвали переговоры с Ираном в последний момент
Ядерное ограничение истекает в полночь: почему США не стали продлевать ДСНВ
Россия нанесла сокрушительный удар по ВСУ под Краматорском
Исполнитель «Ягоды малинки» попал в аварию на байке
Небензя призвал «отрезать» террористов от терминалов Starlink
Суд вынес суровый приговор Руту, взявшему Трампа на мушку
На Западе сообщили неожиданную новость о переговорах США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.