Две прибалтийских страны поменяли позицию в отношении России Euronews: Эстония и Латвия призвали возобновить прямой диалог с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника, заявили политики Euronews. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.

Карис констатировал, что Европа «немного опоздала» с инициативой переговорного процесса, уступив эту роль США. Однако, по его мнению, ЕС как сторона, поддерживающая Украину, имеет право голоса. Силиня также заявила о необходимости европейского участия в дипломатическом урегулировании, но подчеркнула важность сохранения санкционного давления.

Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем <…>, а теперь переживаем, что нас там нет [за столом переговоров], — сказал Карис.

Угроза аннексии Гренландии, возникшая из-за высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, показала Европе, что «волшебный зонтик исчез», пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico. Сложившаяся ситуация толкает западные страны к диалогу с Россией. По мнению аналитиков, на горизонте отчетливо виден потенциальный российско-европейский союз.