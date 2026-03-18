«Я себя доведу»: Мона о своем состоянии после расставания с Джараховым Певица Мона объявила об уходе из соцсетей после расставания с Джараховым

Певица Мона заявила, что находится на грани нервного срыва из-за пристального внимания к ее личной жизни после расставания с блогером Эльдаром Джараховым. Артистка опубликовала голосовое сообщение в Telegram-канале, в котором призналась, что намерена взять паузу в общении с подписчиками и обратиться за профессиональной помощью.

Певицу крайне огорчает, что многие пользователи и блогеры стремятся извлечь хайп из ее личной драмы. Она пожаловалась на поток постов, натальных карт и бесконечных аналитический разборов ее отношений, которые заполонили ленту.

Я уже не могу видеть это постоянно. Это какие-то додумки, мне просто не хватает нервов <...> Я поэтому ухожу из социальных сетей, уже не могу, мне нужно взять паузу и не видеть это все, чтобы восстановиться. Я боюсь, что я реально себя доведу этими комментариями, — сказала Мона.

Исполнительница подчеркнула, что наступила «точка невозврата», когда необходима пауза, так как нагрузка оказалась слишком велика. Справиться с эмоциями в одиночку и сублимировать их в творчество у нее не получается, поэтому она приняла решение обратиться к психотерапевту.

В середине марта Джарахов впервые официально подтвердил, что их роман с Моной завершен. Позже эту информацию подтвердила и сама исполнительница.

