Джарахов рассказал о жестоком нападении на сестру в центре Петербурга Блогер Джарахов сообщил об избиении сестры неизвестной у вокзала в Петербурге

Сестра блогера и комика Эльдара Джарахова Эсмира подверглась нападению в Санкт-Петербурге. Как рассказал он сам в беседе с 78.ru, девушка приехала в Северную столицу утром и у вокзала ждала такси, когда к ней подошла незнакомая женщина, схватила сумки девушки и начала кричать, что это ее вещи, после чего ударила потерпевшую по голове.

Сестра в шоке, в замешательстве. Пытается позвать на помощь. Люди проходят мимо совершенно все. Потом кто-то все-таки подошел, отвел женщину. К сестре подъехало такси, женщина догнала, ударила ее, начала таскать за волосы, бить на земле. Это какое-то безумие, — сказал Джарахов.

Сама Эсмира уточнила, что подозрительная женщина стояла рядом около двух минут, а затем резко схватила чемодан и заявила на него права. У нападавшей, по словам девушки, был странный взгляд, будто она находилась под воздействием веществ.

Потерпевшая описала, что сотрудник вокзала попытался сдержать агрессоршу, но как только он ослабил хватку, женщина набросилась сзади, повалила на землю и начала таскать за волосы. Девушка ростом 150 см и весом 40 кг физически не могла дать отпор.

Спасение пришло от таксиста: водитель вышел из машины, забрал злополучный чемодан, и Эсмира успела запрыгнуть в автомобиль и уехать. Нападавшая осталась на месте происшествия.

