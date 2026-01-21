Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:35

«Зонтик исчез»: в Италии признали разворот Европы в сторону России

L’AntiDiplomatico: Трамп вынудил Европу вернуться к диалогу с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Угроза аннексии Гренландии, возникшая из-за высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, показала Европе, что «волшебный зонтик исчез», пишет итальянский портал L'AntiDiplomatico. Сложившаяся ситуация толкает западные страны к диалогу с Россией. По мнению аналитиков, на горизонте отчетливо виден потенциальный российско-европейский союз.

Теперь, когда появилась угроза аннексии Гренландии, которая является членом НАТО, европейцы с ужасом обнаружили, что волшебный зонтик исчез. Некоторые международные эксперты даже заметили в последних заявлениях европейских лидеров скрытые намеки на потенциальный российско-европейский союз, — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что европейские лидеры окончательно убедились в невозможности перетянуть Трампа на свою сторону. Им также не удалось убедить США направить ресурсы на борьбу с Россией. Совокупность данных факторов «пугает» западные элиты, констатировали аналитики.

Ранее Трамп заявил, что США хотят заполучить Гренландию в том числе для развертывания на острове масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, такой шаг позволит Вашингтону сдерживать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».

