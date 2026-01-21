Трамп раскрыл, что именно США хотят сделать с Гренландией Трамп: Гренландия нужна США для развертывания системы ПРО «Золотой купол»

Соединенные Штаты хотят заполучить Гренландию в том числе для развертывания на острове масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, такой шаг позволит Вашингтону сдерживать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов». Выступление Трампа транслирует пресс-служба Белого дома.

Все, что нам нужно от Дании для национальной и международной безопасности и для сдерживания наших очень энергичных и опасных потенциальных врагов, — это земля, на которой мы собираемся построить величайший «Золотой купол», когда-либо созданный, — сказал Трамп.

Он добавил, что «Золотой купол» позволит защитить весь Североамериканский континент. По словам Трампа, США думают в том числе о защите Канады.

При этом хозяин Белого дома считает, что Гренландия уже входит в периметр территорий США. По его словам, это связано с тем, что остров находится в Западном полушарии. Трамп также заверил, что притязания США на Гренландию не представляют угрозы для НАТО.