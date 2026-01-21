Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 17:27

«Угроза для НАТО»: Трамп объявил, почему Гренландия желанна для США

Трамп заявил о стремлении начать немедленные переговоры о покупке Гренландии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты добиваются незамедлительного начала переговоров о покупке Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, приобретение острова необходимо для расширения американской территории и укрепления безопасности Запада.

Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего Альянса, — заявил Трамп.

Глава Белого дома считает, что США сталкиваются с крайне несправедливым отношением внутри НАТО. Приобретение Гренландии, по его мнению, станет логичным шагом. Этот шаг пойдет на пользу не только Соединенным Штатам, но и укрепит позиции всего Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.

Также президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Гренландия входит в периметр территорий Соединенных Штатов. По его словам, это связано с тем, что остров находится в Западном полушарии.

