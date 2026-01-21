Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 19:07

«Сильно мечется»: политолог о словах Трампа про покупку Гренландии

Политолог Самонкин: РФ может поднять вопрос признания Крыма Вашингтоном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Россия может поднять вопрос о признании Крыма Вашингтоном в случае, если США купят Гренландию, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, если американский лидер Дональд Трамп добьется покупки острова, это может вызвать закономерные вопросы у других государств.

Если Трамп получит Гренландию и там пройдет референдум, то сразу же подключатся другие партнеры. Появится Китай со своими постоянными претензиями на Тайвань. Кроме того, мы можем внедрить эту повестку в переговорный процесс и напомнить: у нас с 2014 года есть прецедент референдума на территории Крыма и Севастополя, а в 2026 году США до сих пор не признали это частью Российской Федерации. Как тогда понимать ситуацию с покупкой Гренландии? То есть Трамп понимает все репутационные риски. С одной стороны, конечно, он очень сильно мечется, — объяснил Самонкин.

Политолог отметил, что заявление Трампа в Давосе о переговорах по приобретению Гренландии можно рассматривать как пробный информационный шаг. Президент США хочет увидеть реакцию мирового сообщества и на основе этого принимать решения, добавил он.

Опять же, любое изменение территориальных границ ведет к усилению противоречий и дальнейшей трансформации еще большего конфликта внутри мира. Поэтому эта инициатива, конечно, немного опасна. Если бы он заявил о создании зоны свободной торговли, например об усилении кооперации с Данией или о создании каких-то экономических зон и инвестиционных проектов, на него смотрели бы как на предпринимателя. Но он говорит: «Надо захватить, купить, приобрести». В этом и кроется весь парадокс, — резюмировал Самонкин.

Ранее Трамп заявил, что США хотят заполучить Гренландию в том числе для развертывания на острове масштабной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, такой шаг позволит Вашингтону сдерживать «очень энергичных и опасных потенциальных врагов».

